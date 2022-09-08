Merkez Bankası'nın rezervleri 111,9 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.



Brüt döviz rezervleri 2 Eylül ile biten haftada geçen haftaya göre 1 milyar 472 milyon dolar artış gösterdi.



Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 70 milyar 823 milyon dolar olan brüt rezervler, 2 Eylül ile sona eren haftada 72 milyar 295 milyon dolara geldi.



Altın rezervleri aynı dönemde 40 milyar 824 milyon dolardan 39 milyar 632 milyon dolara indi.



Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir haftada 111 milyar 647 milyon dolardan 111 milyar 927 milyon dolar seviyesine yükseldi.

