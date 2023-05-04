Merkez Bankası'nın rezervleri 115 milyar doların altında

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



TCMB verilerine göre, önceki hafta 66 milyar 878 milyon dolar olan döviz rezervleri, 28 Nisan ile sona eren haftada 68 milyar 470 milyon dolara çıktı.



Altın rezervleri de 49 milyar 253 milyon dolardan, 46 milyar 413 milyon dolar seviyesine geriledi.



Böylece TCMB'nin toplam brüt rezervi önceki haftaya göre 1 milyar 248 milyon dolar azalarak 114 milyar 883 milyon dolar seviyesine geriledi.



NET REZERVLER 6,4 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ



TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta 1,93 milyar dolar düşüşle, geçen sene Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesi olan 6,36 milyar dolara indi.



Böylece 6 Şubat'taki depremden sonra net rezervlerde görülen düşüş devam etti. Net rezervlerde altı haftadır kaydedilen aralıksız düşüş 13,63 milyar dolar oldu.

