Merkez Bankası rezervi 101,6 milyar dolara geriledi

TCMB, 19 Mayıs'ta biten haftaya ilişkin rezerv verilerini açıkladı.



Buna göre bankanın brüt döviz rezervleri 60 milyar 815 milyon dolardan 58 milyar 825 milyon dolara geriledi.



Brüt altın rezervleri de 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara indi.



Böylece TCMB'nin toplam brüt rezervi 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin brüt rezervleri yılbaşına göre 27 milyar 165 milyon dolar azaldı.

NET REZERVLER EKSİDE



TCMB'nin net uluslararası rezervleri, 2,48 milyar dolar daha azalarak 19 Mayıs itibarıyla -151,3 milyon dolara geriledi. Böylece net rezervler Şubat 2002'den buyana ilk defa eksiye geçmiş oldu.

