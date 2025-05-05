Mevduatta dövizin payı arttı: En fazla döviz alan iller belli oldu

Bu yıl hem içeride hem de dışarıda yaşanan gelişmeler ekonomik belirsizliği artırdı. Gelişmelerin etkisiyle döviz hesaplarında artış yaşandı.



Aralık 2024'te toplam mevduat hacminin yüzde 32,6'sını döviz oluşturuyordu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, bu oran ilk çeyrekte yüzde 35,5'e çıktı.

MEVDUATIN YARISI İSTANBUL'DA



Türkiye'deki toplam döviz mevduatının yaklaşık yarısı İstanbul'da bulunuyor. Kentte döviz mevduat artışı yüzde 26,1'e ulaştı.



İstanbul'un ardından en fazla dövize sahip ile yüzde 13,2 pay ile Ankara. Üçüncü sırada ise yüzde 5,5 ile İzmir yer alıyor.



EN FAZLA DÖVİZE YÖNELİK İL AKSARAY



En fazla dövize sahip il İstanbul olsa da, dövize yönelimde başka iller ilk sırada.



Mevduatta dövizin payı en yüksek olan il yüzde 48,2 ile Aksaray. Onu yüzde 47,2 ile Bingöl ve yüzde 46,7 ile Elazığ izliyor. Onlardın ardından yüzde 46,5 ile Bayburt ve Çankırı geliyor.



Karaman'da döviz mevduat oranı yüzde 46,4, Yozgat'ta yüzde 45,7, Sakarya'da yüzde 44,9, Nevşehir'de yüzde 44,4 ve Kütahya'da yüzde 43 seviyesinde.

