New York borsasında Powell etkisi

Enflasyonun son aylarda ılımlı bir seyir izlemesine rağmen, bunu yüzde 2'ye düşürme sürecinin daha uzun bir yolu olduğunu belirten Powell, bu yolun engebeli olabileceğini yineledi.



Powell, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sürdürmelerini gerektireceğini vurgulayarak, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız." dedi.



Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yüzde 70'e yükseldi.



Bu gelişmelerle, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 5 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.