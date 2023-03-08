New York borsasında Powell etkisi

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artış hızını artırma sinyali vermesi sonrası, günü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 570 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,72 azalışla 32.856,46 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,53 azalarak 3.986,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kayıpla 11.530,33 puana indi.
Fed Başkanı Powell'ın "şahin" açıklamalarının ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
POWELL NE DEMİŞTİ?
Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.
Enflasyonun son aylarda ılımlı bir seyir izlemesine rağmen, bunu yüzde 2'ye düşürme sürecinin daha uzun bir yolu olduğunu belirten Powell, bu yolun engebeli olabileceğini yineledi.
Powell, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sürdürmelerini gerektireceğini vurgulayarak, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız." dedi.
Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yüzde 70'e yükseldi.
Bu gelişmelerle, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 5 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.