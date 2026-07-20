Ortadoğu'daki kriz piyasaları vurdu. Dolar 47.18 lirayı aştı

Ortadoğu 'daki artan gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon ile faiz oranlarının yükseltilmesi endişelerini artırmasıyla desteklenen dolar endeksi, art arda iki seanslık yükselişin ardından 101 seviyesine yakın işlem gördü.

ABD ordusu, üç Amerikalı askerin ölümünün ardından Pazar günü İran'a karşı yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Tahran ise ABD ile ateşkesin fiilen çöktüğünü ve hafta sonu Hürmüz Boğazı 'ndan geçen dört gemiyi durdurduğunu duyurdu.

Bu arada, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Cuma günü Fed yetkililerinin kalıcı enflasyon konusunda uyarılarına katıldı. Piyasalar, Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını bir gün öncesine göre yüzde 47'den yüzde 53'e yükseltmiş durumda, ancak merkez bankasının bu ayki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,1678 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,1425 lira, en yüksek de 47,1817 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,1714 liradan alıcı buluyor.