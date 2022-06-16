Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 163,7 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Nisan ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı.



Buna göre, nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,3 milyar dolar azalarak 163,7 milyar dolar oldu.



Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 5,5 milyar dolar azalarak 156 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 218 milyon dolar artarak 7,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2 milyar dolar azalışla 18 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.