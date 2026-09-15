Piyasada Fed alarmı: Dolar 5 günde zirveye tırmandı

Dolar endeksi 99,5'in üzerine çıkarak, bu hafta Fed 'in faiz artırımı beklentisiyle beşinci ardışık seansında yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar, Fed 'in Çarşamba günü 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 92 olarak fiyatlıyor; bu, 2023'ten bu yana borçlanma maliyetlerinde ilk artış olacak.

Politika yapıcıların ayrıca güncellenmiş ekonomik tahminleri yayınlaması bekleniyor ve yatırımcılar faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin sinyalleri yakından takip ediyor. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü politika değişikliği yapmaması beklenirken, Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü faizleri artırması öngörülüyor.

Bu arada, yüksek petrol fiyatları enflasyon baskısını artırarak enflasyon görünümünü belirsizleştirdi ve Fed'in daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentilerini güçlendirdi.

Büyük teknoloji şirketlerinin CEO'larından gelen yapay zekâ ile ilgili potansiyel risklere ilişkin uyarılar da hisse senetleri üzerinde baskı oluşturarak dolara olan talebi artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,6156 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,6115 lira, en yüksek de 48,6446 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,6379 liradan işlem görüyor.