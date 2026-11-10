Piyasalarda ABD enflasyonu heyecanı: Dolar ne kadar?

ABD Dolar Endeksi , yatırımcıların Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi raporunu beklemesiyle, önceki seansta zayıflamasının ardından 101,7 civarında seyretti. Enerji fiyatlarındaki istikrar nedeniyle hem genel hem de çekirdek enflasyonun düşmesi bekleniyordu. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, dün yaptığı açıklamada, merkez bankasının para politikasını ayarlarken "dikkatli" davranması gerektiğini belirterek, en büyük endişesinin sürekli enflasyon olduğunu vurguladı.

Piyasalar şu anda Aralık ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yüzde 84 olarak fiyatlıyor; bu oran, geçen haftaki beklenenden daha güçlü istihdam verilerinin ardından bir hafta öncesine göre yüzde 74 civarından önemli ölçüde yükseldi.

Bu arada, ABD-İran barış anlaşması olasılığına ilişkin artan iyimserlik nedeniyle petrol fiyatları düşmeye devam ederken, güvenli liman varlığı olarak dolara olan talep azaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmelerin ardından İran'daki çatışmanın sona ermek üzere olduğuna dair güvenini dile getirdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,1797 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,1664 lira, en yüksek de 50,2434 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,2238 liradan alıcı buluyor.