Piyasalarda Hürmüz şoku. ABD-İran gerilimi doları uçurdu

Dolar endeksi güne 101'in üzerine çıkarak art arda ikinci seansında yükselişini sürdürdü; Ortadoğu'daki artan gerilimler, dolara olan güvenli liman talebini körükledi. ABD ve İran , Hürmüz Boğazı 'ndan geçişle ilgili devam eden anlaşmazlıklar arasında hafta sonu karşılıklı füze saldırıları düzenledi; bu da petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Yatırımcılar ayrıca, Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için bu hafta açıklanacak önemli ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Piyasalar şu anda Fed'in yıl sonundan önce bir faiz artırımı yapmasını bekliyor. Geçen hafta yayınlanan Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanakları, birkaç politika yapıcının faiz artırımı için gerekçe gördüğünü, ancak nihayetinde politikayı değiştirmeme yönünde desteklediklerini gösterdi.

Bu arada, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Salı ve Çarşamba günleri ABD Kongresi önünde ilk kez konuşma yapması planlanıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,7129 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,6738 lira, en yüksek de 47,0084 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,0004 liradan işlem geçiyor.