Piyasalarda Hürmüz sürprizi. Küresel piyasalarda dolar geriledi

Dolar endeksi 99,6 civarında seyrederek yedi haftanın en düşük seviyesine yakın kaldı. Bu durum, Hürmüz Boğazı 'nın kısmen yeniden açılmasına ilişkin anlaşmanın petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturması, enflasyon baskılarını azaltması ve Fed'in daha agresif sıkılaştırma beklentilerini düşürmesiyle bağlantılıydı.

İran ve Umman, boğazdan geçecek bir nakliye koridoru kurma konusunda anlaşarak Ortadoğu 'dan enerji arzının iyileşmesi umutlarını güçlendirdi.

Yatırımcılar o zamandan beri Fed'in bu yılki faiz artırımı beklentilerini düşürerek, geçen hafta iki artış beklenirken, şimdi yıl sonuna kadar sadece bir artış bekliyorlar.

Bu arada, Fed yetkilisi Lisa Cook, enflasyonun düşmeye devam etmemesi durumunda faizleri artırmaya hazır olduğunu yineledi. Ayrı olarak, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, geçen hafta faizleri değiştirmeme kararını desteklediğini söylerken, sürekli yüksek enflasyonun daha güçlü bir politika tepkisi gerektirebileceği konusunda uyardı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,5711 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,5389 lira, en yüksek de 47,6081 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,5931 liradan işlem geçiyor.