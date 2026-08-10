Piyasalarda ters köşe. ABD verisi sonrası dolar endeksi çakıldı

Dolar endeksi, önceki seansta sert bir düşüş yaşadıktan sonra 99,6 civarında seyretti. Bu düşüşte, ABD'nin beklenenden daha zayıf istihdam verilerinin, kısa vadede Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesi etkili oldu. Temmuz ayında tarım dışı istihdam beklenmedik şekilde 23 bin kişi azaldı; önceki iki aya ilişkin sert aşağı yönlü revizyonlar ise işgücü piyasası koşullarındaki bozulmayı daha da vurguladı.

Piyasalar artık Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını yüzde 44 olarak görüyor; bu oran bir hafta önce yüzde 67 idi. Yatırımcılar şimdi para politikası görünümüne ilişkin ek ipuçları için bu hafta açıklanacak önemli enflasyon verilerine odaklanıyor. Bu arada, piyasalar Ortadoğu'daki gelişmeleri takip etmeye devam ederken, İran, Washington'ın bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki iddialarına rağmen, ABD ile doğrudan görüşmelerde bulunduğunu reddetti.

Tahran ayrıca, herhangi bir anlaşmaya varmadan önce ABD deniz ablukasının sona ermesini, yaptırımların kaldırılmasını ve savaşla ilgili zararların tazminini talep etmeye devam etti.