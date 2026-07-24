Piyasaları alarma geçiren karar. Dolar ne kadar oldu?

Cuma günü dolar endeksi 101,3 civarında işlem gördü ve üç haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump 'ın önemli ticaret ortaklarına yönelik son gümrük vergileri, yeni bir gümrük duvarı endişelerini güçlendirdi. Yeni çerçeveye göre, Meksika, Kanada, İngiltere ve Hindistan gibi ülkelerden yapılan ithalat, iddia edilen zorunlu çalıştırma endişeleriyle bağlantılı olarak yüzde 10 gümrük vergisine tabi tutulacak; Avrupa Birliği ve Tayvan'dan gelen mallar ise yüzde 10 ile sınırlandırılacak.

Japonya, Güney Kore ve İsviçre'den gelen ürünler genellikle yüzde 12,5'e kadar gümrük vergisine tabi olacak ve bazı mallara ek ücretler uygulanacak. Dolar ayrıca, enerji fiyatlarını yükselten Ortadoğu gerilimlerinin artmasıyla birlikte daha sıkı bir Fed politikası beklentilerinin yükselmesinden ve ABD işgücü piyasasının dirençli koşullarından da destek buldu.

Takas piyasaları şu anda Fed'in önümüzdeki hafta faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 34 olarak değerlendiriyor; Eylül ayına kadar en az bir faiz artırımı tamamen fiyatlandırılmış durumda ve yıl sonundan önce bir başka faiz artırımı olasılığı da mevcut.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,2905 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,2648 lira, en yüksek de 47,3710 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,3261 lira seviyesinde işlem görüyor.