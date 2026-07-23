Piyasaları bekleyen yeni tehlike ne? Dolar kaç TL oldu?

Dolar endeksi 101 civarına gerileyerek önceki seanstaki hafif kayıplarını sürdürdü. Yatırımcılar, yükselen enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon endişelerini, daha zayıf bir ABD ekonomik ortamıyla karşılaştırırken, Fed'in faiz politikası görünümüne dair ipuçları aradılar.

Piyasalar genel olarak Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını beklerken, yeni Başkan Kevin Warsh'ın belirsiz yönlendirmesi nedeniyle gelecekteki politika yolu konusunda belirsizlik arttı.

Bu arada, Ortadoğu gerilimleri odak noktasında kalırken, güvenli liman talebi doların daha fazla değer kaybetmesini sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik herhangi bir saldırıya karşılık olarak ABD'nin İran altyapısına saldıracağını söylerken, Tahran da bölgesel enerji ve altyapı hedeflerine karşı misilleme sözü verdi.

Öte yandan, Şubat sonundan bu yana ilk kez Kızıldeniz'deki tankerlere yapılan saldırılar, daha geniş bir bölgesel çatışma ve küresel ticaret akışlarında potansiyel aksamalarla ilgili endişeleri daha da artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,2134 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,1565 lira, en yüksek de 47,2479 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,2333 liradan alıcı buluyor.