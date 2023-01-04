Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Aralık 2022'de bir önceki aya kıyasla 1,08 puan azalarak 54,66'ya indi. Endeks, kasımda 55,74 düzeyinde bulunuyordu.



Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,89 puan gerileyerek 89,70'ten 86,81'e indi.



Türk lirasının değeri, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,92 puan, Yİ-ÜFE bazında 20,16 puan arttı.



REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?



Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyan bir veridir.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.