Reel efektif döviz kuru nisanda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 0,63 puan azalarak 58,94'e indi. Endeks, martta 59,57 düzeyinde bulunuyordu.



Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,31 puan azalışla 90,40'tan 90,09'a geriledi.



Türk lirasının değeri, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,03 puan, Yİ-ÜFE bazında 9,96 puan arttı.



REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?



Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyan bir veridir.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.