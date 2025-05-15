Ruble tırmanışa geçti

Müzakerecilerin Moskova ve Kiev arasında 2022'den bu yana yapılması beklenen ilk doğrudan görüşmeler için Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Rusya'nın para birimi dolar karşısında son iki yılın en güçlü seviyesine yükseldi ve içeride döviz iştahı azaldı.



Ruble bu yıl, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaları sona erdirmek istemesiyle Kremlin'in Ukrayna'daki savaşına son verebileceği yönündeki iyimserlikle yükseldi. Rusya Merkez Bankası Çarşamba günü geç saatlerde yayınladığı bir raporda, döviz için iç talebin hafiflediğine dair işaretler de olduğunu söyledi.



Rusya Merkez Bankası verilerine göre ruble yerel piyasada dolar başına 80,2237'ye tırmanarak 31 Mayıs 2023'ten bu yana en güçlü seviyeye ulaştı. Merkez bankası, ABD'nin Moskova Borsası'na yaptırım uyguladığı Haziran ayından bu yana döviz kurunu hesaplamak için bankalar arası işlemleri kullanıyor.



RUSYA ELVERİŞLİ ORTAMI HAZIRLADI



Merkez bankasına göre, jeopolitik durumda iyileşme beklentilerinin yanı sıra, ihracatçılardan gelen istikrarlı para arzı ve yüksek faiz oranları da kazançları destekledi. Rusya Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla rekor düzeyde yüksek bir faiz oranını koruyarak carry trade ve yerel para biriminin değer kazanması için elverişli bir ortam yarattı.



Merkez Bankası Çarşamba günkü raporunda, Rusya'da yabancı para birimine olan iştahın giderek azaldığını ve Moskova Borsası'na yaptırım uygulanmasından ve dolar ve euro ticaretinin durdurulmasından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.



Merkez bankasına göre, ihracatla ilgili döviz satışları, petrol fiyatlarındaki önemli düşüşe rağmen sadece %2 oranında azaldı ve bu da ihracatçıların kazançlarını istikrarlı bir şekilde rubleye dönüştürmeye devam ettiğini gösteriyor.



Küresel tezgah üstü piyasada ruble bu yıl %40'tan fazla değer kazanarak en iyi performans gösteren varlık olarak altını bile geride bıraktı.

