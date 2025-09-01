Rupi sert düşüşte

Endonezya rupisi, ülke çapında devam eden protestoların ortasındaki siyasi istikrarsızlığın baskısı altında, bir ayın en düşük seviyesi olan 16 bin 480 dolar civarında seyrediyordu.



Hafta sonu Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, milletvekilleri için önerilen aylık 50 milyon IDR'lik konut ödeneğini iptal etti, tüm parlamento gezilerini askıya aldı ve istikrarı sağlamaya odaklanmak için Çin'e planladığı ziyareti iptal etti.



Ayrıca, siyasi figürlerin evleri ve devlet binaları yağmalandıktan veya ateşe verildikten sonra güvenlik güçlerine sert önlemler almaları talimatını verdi.



ABD tarife riskleri ve gelişmekte olan piyasalardan sürekli sermaye çıkışları da dahil olmak üzere küresel riskler nedeniyle piyasa güveni zaten kırılgandı.



Rupi, yılbaşından bu yana yüzde 2,4 değer kaybederek Asya'nın yenden sonra en kötü performans gösteren ikinci para birimi oldu.



Bugün, üst düzey bir ekonomi bakanı temel göstergelerin güçlü kaldığını vurgularken, Endonezya Bankası döviz müdahalesi de dahil olmak üzere önlemlerle para birimini koruyacağına söz verdi. Bu arada, ABD doları, önemli işgücü piyasası verileri öncesinde güçlü kaldı.