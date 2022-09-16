Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Rusya'dan faiz indirimi geldi.



Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8’den yüzde 7,5’e indirdiğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, Rus ekonomisinde arz ve talep unsurlarına ilişkin sorunların devam ettiği belirtildi.



Ülkedeki şirketlerin önemli bir kısmının üretim ve lojistik noktasında sıkıntılar yaşadığının ifade edildiği açıklamada, iç talebin ise toparlanmaya devam ettiği kaydedildi.



Enflasyonun ise düşmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 7,5’e düşürme kararı almıştır. Ticari faaliyetlerdeki gelişmeler Rusya Merkez Bankası tahminlerinden daha iyi durumdadır. Ancak, Rus ekonomisi için dış koşullardaki zorluklar sürmektedir. Hanelerin enflasyon beklentileri de yüksek durumdadır” ifadelerine yer verildi.



Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan düşüreceği yönündeydi.



Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve 22 Temmuz’da gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 8’e çekmişti.

