Rusya'da açığa satış ve kaldıraçlı işlem yasağı kalkıyor

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin finans piyasalarındaki kriz nedeniyle 24 Şubat’tan itibaren borsada açığa satış ve kaldıraçlı döviz işlemlerinin yasaklandığı hatırlatıldı.



Açıklamada, piyasadaki dalgalanmaların azalması ve likiditenin artması nedeniyle söz konusu yasakların 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağı belirtildi.



Rusya Merkez Bankası dün de dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirmişti.



Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.

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