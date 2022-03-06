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Rusya'dan yaptırımlara karşı yeni önlem

Rusya, yurtdışına para transferinde 10 bin dolar olarak belirlediği sınırı 5 bin dolara düşürdü. Bu yolla rubledeki kaybın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Haberler - NTV Haber 06.03.2022 - 17:55

Rusya'dan yaptırımlara karşı yeni önlem

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Rusya'ya finansal yaptırımlar sürerken Moskova yönetimi bu konudaki önlemlerini artırmaya başladı. Ülkede yurtdışına para transferi sınırı daha da düşürüldü.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek kararlar alındığı belirtildi.

Rusya’da vatandaşların yurtdışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi. Daha önce bu sınır 10 bin dolar olarak uygulanıyordu.


'DOST' OLMAYANA DOLAR YERİNE RUBLE

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin de yeni bir kararname imzaladı. Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek.

Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı...

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