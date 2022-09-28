Rusya'nın Mir sisteminden çıkış ticaret ve turizmi nasıl etkileyecek?

Özel bankaların ardından kamu bankaları da Rus Mir sisteminden çıktı.



Ukrayna'ya saldırısı sonrası Rusya kartlı ödemeler sistemi SWIFT'ten çıkarıldı. Rusların Visa ve Mastercard destekli kredi kartlarını yurtdışında kullanmaları yasaklandı.



Bu tarihten itibaren Rusya Merkez Bankası'nın işlettiği Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi Mir, daha çok kullanılmaya başlandı..



Türkiye'den de 3 kamu bankası ve iki özel banka sisteme halihazırda dahildi.



Ancak ABD ve Avrupa'dan gelen yaptırım açıklamaları sonrası önce özel bankalar, şimdi de kamu bankaları sistemden çıktı.



"HACMİN ARTIŞ POTANSİYELİ VARDI"



NTV canlı yayınına katılan Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Mir sisteminden çıkışın Türkiye'ye olası ekonomik etkilerini değerlendirdi.



Aslanoğlu, işlem hacimlerinin şu an için yüksek olmadığını belirterek, "Görece sınırlı bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Mir sisteminde hacmin ileriye dönük artış potansiyeli vardı, o açıdan olumsuz" dedi.



Aslanoğlu, Rusya ile yapılan ticaretin bankalar arasında havale yöntemiyle gerçekleşeceğini ve yeni farklı yollar aranabileceğini dile getirdi.



Prof. Aslanoğlu, yeni bir yöntem bulunmadıkça potansiyel ticaret hacmi ve turizm hareketlerinin düşüş yönünde etkilenebileceğini dile getirdi.



MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?



Mir ödeme sistemi, 2014’te Kırım’ın ilhakı üzerine finansal yaptırımları aşmak için geliştirildi.



Mir banka kartları, müşterilerinin ülke dışında mal ve hizmet satın almasına, ATM’lerden para çekmesine olanak sağlıyor.

