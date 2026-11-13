Şahin Fed ve İran gerilimi doları uçurdu

ABD dolar endeksi , üç ardışık seansta yükseliş gösterdikten ve Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 103'ün üzerinde kaldı. Bu yükseliş, Fed 'in daha agresif bir sıkılaştırma döngüsüne ilişkin artan beklentilerle desteklendi.

Yükseliş, beklenenden daha güçlü ABD tüketici enflasyonu verileri ve Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamaların ardından geldi; bazı politika yapıcılar, enflasyonu kontrol altına almak için 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artışının gerekli olabileceğini belirtti.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artışına yaklaşık yüzde 85 ​​olasılık atfederken, 50 baz puanlık daha büyük bir artış olasılığı yaklaşık yüzde 15 civarında. Yatırımcılar ayrıca gelecek yıl ek faiz artışlarını da giderek daha fazla hesaba katıyor.

Yatırımcılar şimdi enflasyon eğilimlerine ilişkin daha fazla gösterge için ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine odaklanıyor. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin artık İran ile bir anlaşmaya ihtiyacı olmadığını açıklamasıyla petrol fiyatları toparlandı ve dolara olan güvenli liman talebini artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,2553 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,2406 lira, en yüksek de 50,3934 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,3543 liradan işlem geçiyor.