Savaşın sıcaklığıyla dolar güçlü duruyor

ABD doları endeksi, Ortadoğu 'daki gerilimlerin yeniden artmasıyla birlikte yatırımcıların ABD-İran barış anlaşmasının olasılıklarını değerlendirmeye devam etmesiyle, haftanın başlarında yaşanan dalgalanmanın ardından 99 seviyesinin üzerinde seyretti. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi uzatmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı amaçlayan görüşmelerin devam ettiğini söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, nihai bir anlaşmanın sonuçlanmasının birkaç gün daha sürebileceği konusunda uyardı.

ABD ordusu, İran'ın güneyinde öz savunma amaçlı saldırılar düzenlediğini açıklarken, İran Devrim Muhafızları ise İran hava sahasına girdikleri iddia edilen bir F-35 savaş uçağı ve birkaç insansız hava aracını hedef aldığını iddia etti.

Bu arada, piyasalar kısa vadeli Fed faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini azaltırken, Hazine tahvil getirileri düşmeye devam etti. Yatırımcıların odağı şimdi, Fed'in gelecekteki politika yönüne dair daha fazla ipucu için yaklaşan PCE enflasyon verilerine kayıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,8827 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,8806 lira, en yüksek de 45,9152 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,9001 liradan alıcı buluyor.