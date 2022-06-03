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SON DAKİKA HABERİ: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: TÜİK verilerine göre, enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 03.06.2022 - 10:14

SON DAKİKA HABERİ: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Son dakika haberi! 

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi.TÜFE'nin aylık yüzde 5,49, yıllık ise yüzde 77,7 artması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon mayıs ayında 52,4'ten yüzde 56'ya yükseldi. 

Üretici fiyatlarında aylık bazda 8,76 artış yaşanırken, yıllık üretici fiyatları yüzde 132,16 arttı.

Kaynak: TÜİK Kaynak: TÜİK

TÜİK verilerine göre; TÜFE mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 arttı.

Yıllık bazda ulaştırmada 107,62 artış kaydedilirken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 91,63 ve ev eşyası yüzde 82,08 arttı.

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