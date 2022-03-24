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SON DAKİKA HABERİ: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında kritik mesajlar verdi. Kavcıoğlu, verilerin ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini ve baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını ifade etti.

Haberler - NTV Haber 24.03.2022 - 11:47

SON DAKİKA HABERİ: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

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Kavcıoğlu: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldı

Kavcıoğlu: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Kavcıoğlu burada yaptığı açıklamada özetle şöyle konuştu:

"Yönetilen/yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.

Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük.

Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor.

KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz.

TCMB olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik.

Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor.

Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşünüyoruz."

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