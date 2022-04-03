ntv.com.tr

S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ettiğini, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya indirildiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 07:49

SP, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü

İlişkili Haberler

SP, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

SP, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü

Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunun ise "BB-"den "B+"ya indirildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'yi etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonu, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervleri güçlenirken kamu politikasının ve para politikası etkinliğinin sürekli ve artan öngörülebilirliğinin gözlemlenmesi halinde görünümün durağan olarak revize edilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl 2,9 büyümesinin beklendiği belirtildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...