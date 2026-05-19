Sterlin güç kaybetti

Yatırımcılar, hayal kırıklığı yaratan İngiltere istihdam verilerini değerlendirirken ve Orta Doğu çatışmasındaki gelişmeleri takip ederken, sterlin 1,34 dolara geriledi. Nisan ayında istihdam 100 bin kişi azaldı. Bu durum, Mayıs 2020'den bu yana en keskin düşüş oldu ve 10 bin kişilik düşüş tahminlerini çok aştı.

İşsizlik oranı beklenmedik bir şekilde 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 5'e yükselirken, düzenli ücret artışı yüzde 3,4'e gerileyerek 2020 sonundan bu yana en zayıf hızını gösterdi ve iş ilanları 2021'den bu yana en düşük seviyeye düştü.

Sonuç olarak, yatırımcılar artık Aralık ayına kadar İngiltere Merkez Bankası'nın sadece iki faiz artırımı yapmasını bekliyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik daha fazla saldırıyı ertelemesinin ardından Brent petrolü dört yıllık zirveye yakın seyretti, ancak görüşmelerin başarısız olması durumunda olası bir "tam, büyük ölçekli saldırı" konusunda uyardı.

İngiltere siyasetinde, liderlik yarışının önde gelen ismi Andy Burnham, borçlanma limitlerinde değişiklik yapılmasını reddederek, geçen haftaki İngiltere tahvil satışlarına yol açan gevşek maliye politikası korkularını hafifletti. Bu arada Başbakan Keir Starmer, Burnham ara seçimleri kazansa bile görevde kalacağını belirterek, liderlik çatışmasına işaret etti.