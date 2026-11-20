ABD dolar endeksi 104 seviyesine doğru yükselerek Nisan 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine ulaştı ve küresel hisse senetlerinde yapay zekâ kaynaklı satışların dolara olan güvenli liman talebini artırmasıyla üst üste dördüncü haftalık yükselişine doğru ilerledi.

Anthropic'in rekor kıran halka arzı , yüksek yapay zekâ değerlemeleri ve finansman risklerine ilişkin devam eden endişeler nedeniyle piyasa güvenini yeniden sağlamayı başaramadı. Bununla birlikte, şirketin tarihi halka arzı, uluslararası yatırımcıların hisse senedi satın almak için para birimlerini dolara çevirmesiyle dolara olan talebi artırdı.

Dolar ayrıca, daha agresif bir Fed sıkılaştırma döngüsüne ilişkin artan beklentilerden de destek buldu. Birçok Fed yetkilisi, enflasyonu merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine yaklaştırmak için daha yüksek faiz oranlarını destekledi; Fed yöneticisi Christopher Waller, Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artışın düşünülebileceğini belirtti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,4609 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,4200 lira, en yüksek de 50,5819 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,5714 liradan alıcı buluyor.