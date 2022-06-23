TCMB Başkanı Kavcıoğlu ihracatçılarla buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın ihracatçılarla bir toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantıda ana gündem Türk lirası reeskont kredilerinde yapılan son düzenleme olacak.

Merkez Bankası geçen hafta Türk lirası reeskont kredilerinin vade ve faizinde değişikliğe gidilmişti.

Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara TCMB kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemler olarak tanımlanıyor.

FAİZ VE VADE DEĞİŞTİ



Geçen hafta Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeler uzatılırken, faiz oranları da düşürülmüştü.

Merkez Bankası’nın yaptığı değişiklikle; TL reeskont kredilerinde azami vade 360 gün, savunma sanayisi için azami vade 720 gün olmuştu. TL reeskont kredi faizi indirimleri de yeniden düzenlenmişti.

TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 puan, 91-180 gün için politika faizinin 200 puan ve 181-720 gün için politika faizinin 100 puan altında belirlenmişti.

Yapılan düzenlemeye göre; TL reeskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinde uygulanmakta olan mevcut yüzde 40 Merkez Bankası’na satış koşuluna ek olarak, firmalara en az yüzde 30’unu bir bankaya satmayı taahhüt şartı getirilmişti.

TL reeskont kredisi kullanan firmaların ilk satış işleminden itibaren bir ay süreyle satılan döviz tutarını yeniden satın almamayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Toplantı talebinin ihracatçılardan geldiği, değişikliğin etkilerinin Merkez Bankası yetkililerine anlatılacağı dile getiriliyor.