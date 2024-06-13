TCMB rezervleri tüm zamanların zirvesine çıktı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

BAKAN ŞİMŞEK: BRÜT REZERVLERDE TARİHİ YÜKSEK SEVİYE



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB'nin açıkladığı rezervlere ilişkin değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek'in yaptığı açıklama şöyle:

"Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye.



7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi.



Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı.



Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.



Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi.



Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak."