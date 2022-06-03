Ticari kredide artış hızı yavaşlarken, tüketici kredileri ivmelendi

Kredi büyüme hızı, ticari kredilerde hız kaybederken, tüketici kredilerinde artış hızlandı.

BDDK verilerine göre nisan sonunda yüzde 56,1 olan ticari kredi büyümesi yüzde 47,1'e indi.

Tüketici kredilerinin trend büyümesinde son haftalarda hızlı artış görüldü.

Nisan ortasında yüzde 17,7 olan kredi büyüme hızı 27 Mayıs itibariyle yüzde 49,7 ile ticari kredi büyümesinin önüne geçti.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, geçen hafta 139 milyar 150 milyon lira artarak 6 trilyon 35 milyar 266 milyon liraya çıktı.