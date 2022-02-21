TİM heyeti, Bakan Nebati'yi ziyaret etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM yönetim kurulu ve sektörler konseyi üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde gündemdeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dünya ekonomisinin son derece kırılgan bir seyir izlediği bir dönemde Türk ihracatçısının hedeflerini tutturması için bu işbirliği çok değerli" diye konuştu.

2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak gösterdiğini hatırlatan Gülle, "Bu hedefe varmak için her ay geçen yıla göre ortalama 2,1 milyar dolar daha fazla ihracat gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ocak ayında bunu başardık. Şubat ayında bundan daha fazla bir artış oranı yakalayacağımızı söyleyebiliriz" dedi.

Bugün @turkihracat Başkanı Sayın @ismail_gulle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz. pic.twitter.com/wcPKQkfIMF — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 21, 2022

"60 MİLYAR TL'LİK YENİ DESTEK PAKETİ ÖNEMLİ BİR ADIM"



Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat enstrümanın açıklandığı paket sayesinde, Türk lirası yatırım araçlarının cazip hale getirildiğini belirten İsmail Gülle, "Son olarak açıklanan toplamda 60 milyar TL kefalet hacmi oluşturan yeni kredi destek paketi, yeni ekonomi modelimizin başarıya ulaşmasında son derece önemli bir adım oldu.

Her ay ortalama 1700 firmanın katıldığı ihracat ailesine, yeni fertlerin dahil olması adına ihracatçı olmayan ama ihracat potansiyeli olan tüm KOBİ'lerin de bu imkanlardan faydalanacak olması mühim bir gelişme" diye konuştu.

"AYRINTILI BİR DOSYA SUNDUK"



Gülle, Yeni Ekonomik Modelin daha verimli işlemesine katkıda bulunmak, enflasyonla mücadeleye destek olmak, üretim ve ihracat ekosistemini güçlendirmek adına ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm önerilerinin de yer aldığı ayrıntılı bir dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sunduklarını da belirtti.

OYDER İLE GÖRÜŞME

Bakan Nebati görüşmenin ardından Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Turgay Mersin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile de bir toplantı yaptı. Nebati, bu toplantı sonrasında da "Politikalarımızın etki ve çıktılarını detaylı bir şekilde aktardık" değerlendirmesinde bulundu.

