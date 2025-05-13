Uzman isim dolar için saat 15:30'u işaret etti

ING analisti Chris Turner, verilerin ABD çekirdek enflasyonunun Nisan ayında sabit kaldığını göstermesi halinde doların bir miktar destek alabileceğini söyledi.



"Bu durum Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acelesi olmadığı yönündeki söylemi besleyecektir” diyen Turner, bu ay piyasaların faiz indirimi bahislerini azalttığını ve bir sonraki indirim beklentilerini Eylül ayına kadar ötelediğini vurguladı.



WSJ anketine katılan ekonomistler, TSİ 15:30'da açıklanacak verilerin çekirdek enflasyonun Mart ayındaki yüzde 0.1'e kıyasla Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.3 arttığı tahmin ediyorlar.



DXY dolar endeksi, ABD ve Çin'in gümrük vergilerinde 90 günlük erteleme konusunda anlaşmasının ardından Pazartesi günü bir ayın en yüksek seviyesi olan 101.977'ye ulaştıktan sonra yüzde 0.2 düşüşle 101.541'e geriledi.