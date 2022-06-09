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Yeni ekonomik adımların açıklanmasından önce Dolar/TL 17'nin altına indi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu akşam saatlerinde ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurdu. Bakanlığın, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." açıklaması sonrası Dolar/TL kurunda düşüş yaşandı. Açıklamadaki, "kamu maliyesinde sağlanan disiplinin oluşturduğu imkanlar zorlu dönemlerde manevra alanı olarak kullanılmaktadır" ifadesi ile serbest piyasa koşullarının vazgeçilmez olduğunun hatırlatılması dikkat çekti.

Haberler 09.06.2022 - 21:20 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 21:32

Yeni ekonomik adımların açıklanmasından önce Dolar/TL 17'nin altına indi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yeni adımlar bu akşam açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yeni adımlar bu akşam açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." denildi.

DOLAR/TL 17'NİN ALTINA İNDİ

Söz konusu gelişmenin ardından gün içerisinde 17.25 seviyelerini gören /TL kuru yurt dışı piyasalarda 16.80 seviyelerine kadar geriledi. Dolar TL saat 21.20 itibarıyla 16.89'dan işlem görüyor.

Açıklama sonrasında, gün içerisinde 18.35 seviyelerinde işlem gören Euro/TL ise yurt dışı piyasalarda 18,00 seviyesinin altını gördü. Euro TL saat 21.20 itibarıyla 18.10'dan işlem görüyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

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