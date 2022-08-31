Yenilenebilir enerji üretiminde rekor

Haberler - NTV Haber 31.08.2022 - 13:01
Yenilenebilir enerji üretiminde temmuz ayında rekor kırıldı.
Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayı içinde güneşten 2 milyar 7 milyon kilovat, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovat elektrik üretildiğini açıkladı.
Bakan Dönmez, bu rakamların üretim rekoru oludğunu da sözlerine ekledi.
Temmuz ayında güneş ve rüzgardan üretilen elektrik miktarı ilk kez toplam üretimin yüzde 21 virgül altısına ulaştı .
Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 31, 2022
📌Güneşten 2 milyar 7 milyon kwh elektrik üretim rekoru 🌞
📌Rüzgardan 4 milyar 237 milyon kwh elektrik üretim rekoru kırıldı💨
📌Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa %21,6’sını oluşturdu. pic.twitter.com/6vCyYWOz0C