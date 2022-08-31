Yenilenebilir enerji üretiminde rekor

Yenilenebilir enerji üretiminde temmuz ayında rekor kırıldı.



Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayı içinde güneşten 2 milyar 7 milyon kilovat, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovat elektrik üretildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez, bu rakamların üretim rekoru oludğunu da sözlerine ekledi.

Temmuz ayında güneş ve rüzgardan üretilen elektrik miktarı ilk kez toplam üretimin yüzde 21 virgül altısına ulaştı .

