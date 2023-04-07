Zorunlu Karşılıklar ve Menkul Kıymet Tesisi hakkındaki tebliğlerde değişiklik yapıldı

TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi ve Zorunlu Karşılık Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Banka bilançolarında TL payına dönük menkul kıymet yükümlülükleri yeniden düzenlendi.



Yapılan değişiklikğe göre, bilançodaki TL payı yüzde 60 ve yüzde 70'in üzerinde olan bankalar için 5 ve 7 puan indirim uygulanacak.



Bilançodaki TL payı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için daha önce 3 puan olan menkul kıymet yükümlülüğü 7'ye çıkarıldı. Oran yüzde 50'nin altında olan bankalar için 8 puan olarak uygulanıyordu.



TCMB'DEN ZORUNLU KARŞILIKLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK



Merkez Bankası ayrıca bankaların dövizden TL'ye dönüşüm oranlarına dönük olarak da düzenleme yaptı.



Çeyreklik olarak hesaplanacak TL dönüşüm oranı belirlenen eşiğin altında kalan bankalar için dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduatın yüzde 5'i oranında menkul kıymet yükümlülüğü uygulanacak.