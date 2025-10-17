Dövizde yapay zeka etkisi: Sterlin ve Kron yükselişte

Son iki yılda hızla artan yapay zeka yatırımları, Avrupa’daki döviz piyasalarında da etkisini göstermeye başladı. JPMorgan ve Rabobank gibi büyük finans kuruluşlarına göre, yapay zeka kaynaklı sermaye akışı İngiltere ve İsveç para birimlerine doğrudan yansıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, dünyanın günlük hacmi yaklaşık 10 trilyon doları bulan döviz piyasalarında, bu yılki işlemler ABD’nin faiz indirimi beklentileri ve ticaret politikalarına dair endişelerle yön bulurken, yapay zeka etkisi yeni bir destek unsuru haline geldi.



KRON VE STERLİN EN GÜÇLÜ AVRUPA PARA BİRİMLERİ OLDU

İsveç kronu, bu yıl dolara karşı yüzde 15 değer kazanarak Avrupa’nın en iyi performans gösteren para birimi haline geldi. İngiliz sterlini ise yüzde 7 artışla dikkat çekti.

JPMorgan analistlerine göre, bu performansın arkasında yalnızca makroekonomik nedenler değil, teknoloji yatırımlarının da etkisi var.

İngiltere ve İsveç, geçen yıl özel yapay zeka yatırımlarında toplamda 4 milyar doları aşan sermaye çekti.

Rabobank Döviz Stratejisi Başkanı Jane Foley, “İsveç’teki büyük yapay zeka yatırımları krona olan talebi artırdı. Sterlin üzerindeki etki ise daha sınırlı, çünkü zaten çok yoğun işlem gören bir para birimi” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ise geçen ay Microsoft liderliğindeki ABD teknoloji devleriyle 31 milyar sterlinlik yatırım anlaşması imzaladı.

Nvidia’nın İsveçli Ericsson’la ortak veri merkezi projeleri, AstraZeneca ve Meta gibi şirketlerin yapay zeka araştırmalarına yönelik yatırımları da ülkelerin ekonomilerine ivme kazandırıyor.



İNGİLTERE'NİN ÜRETKENLİK AÇIĞINI KAPATABİLİR

Societe Generale’in Döviz Araştırma Başkanı Kenneth Broux, yapay zekanın İngiltere ekonomisinin “Aşil topuğu” olarak görülen üretkenlik sorununu aşmakta kritik rol oynayabileceğini belirtiyor.

Deutsche Bank, sterlinin önümüzdeki birkaç yıl içinde 1,45 dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

HSBC Private Bank Küresel CIO’su Willem Sels ise, “Yatırımcılar İngiltere’yi yapay zeka odaklı yatırımlar için cazip bir merkez olarak görüyor. Bu da sterlinin orta vadede direnç kazanmasını sağlayabilir” dedi.

KALICI ETKİ YARATABİLİR

Uzmanlara göre, kısa vadede yapay zekanın dövizler üzerindeki etkisi sınırlı olsa da, uzun vadede üretkenlik ve sermaye girişleri üzerinden kalıcı bir güçlenme yaratabilir.

Analistler, İsveç kronu ve İngiliz sterlininin bu yeni dönemde Avrupa’daki “teknoloji temelli büyüme hikayesinin” para birimi yansımaları olabileceğini belirtiyor.