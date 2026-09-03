Dronlara yüzde 100'e varan gümrük vergisi

ABD 'de Trump yönetimi perşembe günü dron lara yüzde 100'e varan gümrük vergileri uyguladı.

New York Times haberine göre, ağırlığı yaklaşık 25 kg'ın üzerinde olan veya termal görüntüleme kullanan dronlara yüzde 100 vergi uygulanacak. Bu tür dronların büyük çoğunluğu Çin'de üretiliyor ve orman yangınlarını takip etme, kayıp kişileri bulma gibi amaçlarla birçok kolluk kuvveti tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. Daha küçük dronlarda vergi oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Trump, bu vergileri geçen ay, Ticaret Bakanlığı'nın yabancı dronlara ve bileşenlere bağımlılığı ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendiren bir soruşturmasının ardından duyurmuştu.

Yönetim, ABD 'nin drone teknolojisinde Çin'e olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini savunuyor. Şenzhen merkezli tek bir Çinli şirket olan DJI'nin dünya çapındaki ticari drone üretiminin yüzde 70'inden fazlasını gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.