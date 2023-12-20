ntv.com.tr

DTÖ'den ABD çeliğine vergi kararı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD ile yaşanan ve çeliğe ek vergi getiren anlaşmazlıkta Türkiye aleyhine karar verdi.

DTÖ'den ABD çeliğine vergi kararı

DTÖ, Türkiye'nin 'nin çelik ve alüminyum vergilerine misilleme olarak uygulamaya aldığı ek vergileri örgütün politikaları ile "tutarsız" bularak Türkiye'nin vergileri kaldırması gerektiğine karar verdi.

ABD, eski Başkan Donald Trump yönetiminde çelik ve alüminyum ithalatına yönelik Mart 2018'de çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına yüzde 10 uygulama kararı almıştı.

Türkiye de bu karara misilleme olarak ABD'den çelik ithalatına yüzde 25 ek vergi getirmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...