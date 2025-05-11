Düğün çekimlerinde "yetkin fotoğrafçı" dönemi başlıyor

Düğün, doğum, mezuniyet gibi özel günlerde ya da toplantı, konferans gibi resmi etkinliklerde fotoğraf ve video çekimi yapanlar için yeni bir dönem başlıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), bu alanda çalışacak kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlayan "Etkinlik Fotoğrafçısı ve Kameramanı" ulusal yeterliliğini onayladı.



MYK'nın kabul ettiği 4. seviye ulusal yeterlilikle, etkinliklerde görev alan fotoğrafçı ve kameramanların hangi kriterlere göre değerlendirileceği ve nasıl belgelendirileceği resmiyet kazandı. Söz konusu yeterlilik, adayların yalnızca fotoğraf ve video çekim becerilerini değil, aynı zamanda hazırlık süreçlerinden etkinlik sonrası işlemlere kadar olan tüm aşamaları kapsayacak bilgiye sahip olmalarını öngörüyor.



"HİZMET KALİTESİ ARTACAK, TÜKETİCİ KORUNACAK"

MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, belgeli ve yetkin kişilerin sektörde yer almasının önemine dikkat çekti:



"Hayatımızda önemli anların ve günlerin canlı kalmasını sağlayan fotoğraf ve videoların, ilgili sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış yetkin kişiler tarafından çekilmesi ve albümleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu düzenlemeyle, hizmet kalitesinin artması ve tüketicilerin korunması hedefleniyor."



Yeterlilik kapsamında, etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanlarının teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor. Başarı sağlayan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek ve bu belge, profesyonel olarak sektörde çalışma yetkisi sağlayacak.



Bu adımın, özellikle yoğun talep gören düğün ve doğum çekimlerinde kalite standartlarının yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.

