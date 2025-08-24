Düğün salonları ve organizatörler mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı denetimlerine devam ediyor.



Lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları da kayıt dışı denetimlerine takıldı. Düğün salonları ve düğün organizasyon hizmeti sunan firmalara yönelik çalışmada, beyan edilen gelirler ile fiilen tahsil edilen tutarlar arasında ciddi fark görüldü.



Yılbaşından bu yana süren hasılat incelemeleri çerçevesinde, ilk etapta 474 düğün salonunda, bin 226 fiili denetim yapıldı.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZ



Denetimler sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Düğün organizasyonlarına yönelik 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecine tabi tutuldu.



Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi çok sayıda veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak incelendi.



ORGANİZASYONCULAR DİKKAT!



Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında görüldü.



Bin 600 civarındaki mükellef "riskli" olarak değerlendirildi. Riskli mükellefler, izaha davet edilerek gerekli açıklamaları sunmaları istendi.



Elde edilen bulgular, sektörlerdeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3 virgül 6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.



"SIFIR TOLERANSLA YAKLAŞIYORUZ"



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörleri denetlemeyi sürdüreceklerini belirtti.



Şimşek, "Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz." dedi.

