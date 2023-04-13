Düğün sezonu yaklaşıyor | Mobilyada zamlar etikete yansımadı

Düğün sezonu yaklaşırken mobilya ve çeyiz alışverişleri hızlandı.

Düğün alışverişlerinde en hareketli sektörlerin başında züccaciye ve mobilya geliyor. Türkiye'de her yıl ortalama 600 bin çift evlenirken; bu dönemler söz konusu sektörlerde önemli hareketliliğe sahne oluyor.

MOBİLYADA ZAMLAR ETİKETE YANSIMADI

Mobilya tarafında üreticiler bu sene artan maliyetleri ürünlere yansıtmıyor.

Sektör temsilcileri mobilya almak isteyenler için doğru zaman olduğu görüşünde...

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, mobilya alımı için avatnajlı bir dönem olduğunu dile getirdi. Deprem sonra iç piyasanın yavaşladığını aktaran Çalışkan, "Mobilyacılar bu yavaşlamayı tersine çevirmek için bu dönem gelen fiyat zamlarını etiketlere yansıtmadılar. Seçime kadar da zam yapılmayacağını; iç piyasadaki hareketliliğin devamı için mobilyacıların karlarından feragat edeceğini öngörüyoruz." dedi.

10 BİN LİRA İLE 30 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Çeyiz alışverişinin en önemli ayağını oluşturan züccaciyede ise her bütçeye uygun paketler hazırlandı.

Çatal, bıçak, tencere gibi birçok ürünü barındıran paketlerde fiyatlar 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor.