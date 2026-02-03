Dün düşmüştü. KOSPI yüzde 5 yükseldi

Kore'nin gösterge endeksi KOSPI, küresel piyasalardaki iyileşen güven ve alım fırsatlarının etkisiyle önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından yaklaşık yüzde 5 artarak 5 bin 195 seviyesine yükseldi. Bu yükseliş, ABD imalat sektörünün bir yıl sonra ilk kez genişlemeye dönmesiyle Wall Street'teki gece boyunca yaşanan kazanımları takip etti; bu durum büyüme endişelerini azalttı ve Kore'nin ihracata dayalı ve yarı iletken odaklı pazarına yönelik risk iştahını artırdı.

Ayrıca, yerel yatırımcılar, KOSPI'nin Pazartesi günü yüzde 5,3'lük düşüşünün ardından aşırı satılmış büyük sermayeli hisseleri hızla satın aldı. Vadeli işlemler yükseldi ve güçlü alımlar geri döndü. Ağırlıklı yarı iletken hisseleri toparlanmaya öncülük etti. Samsung Electronics (yüzde 6,9) ve SK hynix (yüzde 8,1) güçlü kazanımlar elde ederek endekse önemli destek sağladı. Diğer dikkat çeken şirketler arasında Hyundai Motor (yüzde 1,6), LG Energy Solution (yüzde 2,2), SK Square (yüzde 5,7), Hanwha Aerospace (yüzde 4), HD Hyundai Heavy Industries (yüzde 4,7) ve Doosan Energy (yüzde 3,3) yer aldı.