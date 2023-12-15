Dünya Bankası, 2024'te Çin'de yavaşlama bekliyor

Çin ekonomisinin ayrıca küresel talepteki zayıflık ve artan jeo-ekonomik gerilimlerden etkilendiğine dikkatin çekildiği raporda, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının sıklığının artması da büyümeyi etkileyebilecek bir risk faktörü olarak sayıldı.



Dünya Bankası Çin Baş Ekonomisti Elitza Mileva, Çin ekonomisinde bir "yapısal kaymanın" görüldüğü, büyük miktarda yatırımın gayrimenkul sektöründen daha yüksek getirili imalat sanayisine kaydırıldığına işaret ederek, "Adil ve rekabetçi bir piyasa düzeni ve öngörülebilir bir düzenleyici ortam, sermaye akışlarının en verimli sektör ve şirketlere yönelmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Raporda Çin'de sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasının tüketimin artmasına bağlı olduğu vurgulanarak sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesi, hane kayıt sisteminin serbestleştirilmesi, daha kapsayıcı bir finans sisteminin oluşturulmasının hane halklarının daha az tasarruf ve daha fazla tüketime yönlendirebileceğinin altı çizildi.