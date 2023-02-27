Dünya Bankası: Depremin maliyeti 34 milyar doları aşacak

Dünya Bankası, Türkiye'yi sarsan depremlerle ilgili rapor yayımladı.



Değerlendirme raporuna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem Türkiye'de ülkenin 2021 yılı GSYH’sının yüzde 4’üne karşılık gelen yaklaşık 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtı.



Rapor ayrıca iyileştirme ve yeniden inşa maaliyetlerinin çok daha fazla olacağını, potansiyel olarak bu rakamın iki katına ulaşacağını, ekonomideki aksamalarla ilişkili GSYH kayıplarının depremlerin maliyetini daha da artıracağını ortaya koydu.



TOPLAM HASARIN YÜZDE 53'Ü KONUTLARDA



Türkiye'deki doğrudan fiziksel hasarlar üzerinde odaklanan Küresel Hızlı Afet Sonrası Hasar Tahmini (GRADE) Raporunda, konutlarda meydana gelen doğrudan hasarların toplam hasarın yüzde 53'ünü (18 milyar dolar) oluşturduğu belirtildi.



Toplam hasarın yüzde 28’inin (9,7 milyar dolar) konut dışı binalarda (sağlık tesisleri, okullar, kamu binaları ve özel sektör binaları), yüzde 19’unun (6,4 milyar dolar) ise altyapı tesislerinde (yollar, elektrik, su temini) meydana geldiği kaydedildi.