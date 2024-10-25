Dünya Bankası ile Türkiye'den yeni finansman görüşmesi

Dünya Bankası ve Türkiye, geçen yıl iki katına çıkarılan ve 2028'e kadar Türkiye'ye 35 milyar dolar finansman sağlanmasını öngören tutarda yeni bir artış yapmak için görüşmeler yürütüyor.



Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, görüşmelerin 35 milyar dolarlık finansmanda artışa ilişkin olduğunu ve sürecin tutarın daha artırılması ile sonuçlanmasını beklediğini söyledi.



Ayrıca G-20 ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Dünya Bankası ile bu hafta dört projeye ilişkin 1,9 milyar dolar tutarında finansman anlaşması da imzalandı.



Dünya Bankası, geçen yıl Türkiye'ye ek 18 milyar dolar finansman sağlayacağını açıklamıştı. Böylece Türkiye'ye sağlanan finansman paketinin büyüklüğü 35 milyar dolara yükselmişti.



Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanın büyük bölümü yenilenebilir enerji, afet yönetimi, iklim değişikliği ile ihracatın desteklenmesi alanlarına ayrıldı.



Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, geçen yıl kurumun Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırma sebebini ekonomi politikalarındaki değişimi ve bu sürece olan güvene işaret ettiğini söylemişti.