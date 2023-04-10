Dünya Bankası, küresel büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, 2023 için küresel büyüme tahminini yükseltti.



Dünya Bankası Başkanı David Malpass, bankanın küresel ekonomik büyüme tahminini ocak ayında yapılan yüzde 1,7'lik tahminden yüzde 2'ye çıkardığını açıkladı.



Malpass, 2022'deki güçlü büyümenin ardından olması beklenen yavaşlamanın gelişmekte olan ülkelerde borçlanmaya yönelik

sorunları arttıracağını ekledi.

ÇİN'İN YÜZDE 5,1 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR



Malpass, Çin'in corona virüs tecrit kısıtlamalarının ardından beklenenden daha hızlı toparlaması sayesinde küresel büyüme tahmininin yükseltildiğini ve Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,1 büyümesinin beklendiğini ifade etti.

ABD'DEN İYİ PERFORMANS



Dünya Bankası Başkanı, ABD'nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ekonomilerin ocakta tahmin edilenden daha iyi performans gösterdiklerini ekledi.

