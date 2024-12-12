Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 250 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Şubat 2023 depremlerinden zarar gören bölgelerdeki tarım sektörünün dirençli toparlanmasını desteklemek için Türkiye'ye 250 milyon dolarlık finansman onayladığını açıkladı.



Banka tarafından yayımlanan bültende, Türkiye'nin Depremden Etkilenen İllerinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi projesinin, ülkenin 'Bereketli Hilal' bölgesindeki çiftliklerin ve çiftlik işletmelerinin depremlerin yol açtığı büyük hasarlardan kurtulmasına yardımcı olurken, iklim değişikliğinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere doğal afetlere karşı dayanıklılığını artıracağı belirtildi.



Projenin ayrıca kadınların ve gençlerin programlarından yararlanmasını sağlamak, kapsayıcı toparlanmayı ve dayanıklılığı teşvik etmek için hedefli önlemler içerdiği aktarıldı.