Dünya Bankası'ndan Uganda'ya LGBT affı

Dünya Bankası yaptığı açıklamada, ölüm ve ömür boyu hapis cezalarını da içeren LGBT karşıtı bir yasaya tepki olarak ülkeye yeni finansmanı askıya almasından yaklaşık iki yıl sonra Uganda'ya finansman sağlamaya devam edeceğini söyledi.



Banka, Uganda parlamentosunun Eşcinsellik Karşıtı Yasayı (AHA) kabul etmesinin ardından, yasanın kendi değerleriyle çeliştiğini söyleyerek Ağustos 2023'te Doğu Afrika ülkesine finansmanı durdurdu.



Bir Dünya Bankası sözcüsü Reuters'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, bankanın Ugandalı yetkililerle birlikte çalışarak yasanın olası zararlarını hafifletecek güçlü tedbirler aldığını söyledi.



Adının açıklanmasını istemeyen sözcü, "Uganda'da devam etmekte olan tüm projelerde son birkaç ay içinde uygulamaya konulan hafifletici tedbirlerin tatmin edici olduğunu tespit ettik. Sonuç olarak Banka, önemli kalkınma ihtiyaçları olan sektörlerde, sosyal koruma, eğitim ve zorla yerinden edilme/mülteciler gibi yönetim kurulu tarafından onaylanan üç yeni proje hazırladı." dedi.



Dünya Bankası, özellikle ulaştırma sektöründeki altyapı inşaatlarında Uganda'nın en büyük dış finansman kaynaklarından biri durumunda.



ÖLÜM CEZASI VERİLİYOR



AHA, diğer kategorilerin yanı sıra engelli bir kişiyle eşcinsel ilişkiye girmeyi veya eşcinsel seksin bir kurbana ölümcül bir hastalığın bulaşmasına neden olmasını içeren "ağırlaştırılmış eşcinsellik" için ölüm cezasını zorunlu kılıyor.



Ayrıca, eşcinselliği "teşvik etmek" suçundan 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.